Maltempo allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 8 giugno | le regioni a rischio

Prepariamoci ad affrontare una giornata all’insegna della caution: il maltempo si annuncia con un’allerta meteo gialla in Lombardia e Trentino Alto Adige, con temporali intensi e rischi idrogeologici. È fondamentale essere informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire sicurezza a voi e alle vostre comunità. Scopriamo insieme quali sono le zone più interessate e come comportarsi per affrontare al meglio questa giornata.

Per la giornata di domani, domenica 8 giugno 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Lombardia e Trentino Alto Adige. Ecco le zone a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

