Maltempo all' Emilia-Romagna oltre 4 milioni di euro per 64 interventi nei Comuni colpiti

Il maltempo in Emilia-Romagna ha causato ingenti danni, ma il Governo risponde con oltre 4 milioni di euro destinati a 64 interventi nei comuni colpiti. Tra luglio e agosto 2023, la provincia di Parma è stata devastata dal tornado, richiedendo urgenti operazioni di ripristino e messa in sicurezza. Queste risorse rappresentano un passo fondamentale verso il ritorno alla normalità , dimostrando come la comunità e le istituzioni si stiano unendo per superare questa difficile prova.

Ammontano a oltre 4 milioni di euro le risorse che il Governo ha stanziato nei giorni scorsi in favore dei Comuni colpiti dal tornado nel luglio 2023. In Emilia-Romagna, tra il 22 e 27 luglio 2023, la provincia di Parma era stata particolarmente colpita. Ripristino o messa in sicurezza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Maltempo, all'Emilia-Romagna oltre 4 milioni di euro per 64 interventi nei Comuni colpiti

In questa notizia si parla di: Maltempo Emilia Romagna Oltre 4 Milioni Euro 64 Interventi Comuni Colpiti

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

Maltempo, il Governo stanzia 4 milioni per i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal maltempo nel 2023 - BOLOGNA (ITALPRESS) – Ammontano a oltre 4 milioni di euro le risorse che il Governo ha stanziato nei giorni scorsi in favore dei Comuni colpiti dal tornado nel luglio 2023. Ripristino o messa in sicur ... Come scrive msn.com

Danni da maltempo nel 2023: la Regione stanzia oltre 4 milioni per 64 interventi - Ammontano a oltre 4 milioni di euro le risorse che il Governo ha stanziato nei giorni scorsi in favore dei Comuni colpiti dal tornado nel luglio 2023. Ripristino o messa in sicurezza di coperture, imp ... Segnala gazzettadiparma.it

Alluvioni Emilia-Romagna e Marche: stato di emergenza e primi 20 milioni. Priolo commissaria - Protezione Civile: per Emilia-Romagna ... Regione Marche, colpita nella fascia costiera da eventi meteorologici estremi a partire dal 18 settembre. Stanziata la somma di 4 milioni di euro per ... Scrive ilsole24ore.com