Malgioglio che smacco a Mara Venier | ecco la scelta del cantautore che preferisce Maria De Filippi

Cristiano Malgioglio sembra aver fatto una scelta chiara tra le grandi regine della televisione italiana: Mara Venier e Maria De Filippi. Chi predilige davvero il cantautore tra le due conduttrici? La risposta potrebbe sorprenderti, svelando preferenze nascoste e rivalità di lunga data. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa curiosa preferenza e come potrebbe influenzare il suo rapporto con il mondo dello spettacolo. Preparati a scoprire un retroscena che nessuno si aspettava!

Cristiano Malgioglio pare abbia qualche preferenze a proposito di conduttrici televisive: chi sceglie tra Mara Venier e Maria De Filippi? Scopriamo di seguito! Leggi anche: Cristiano Malgioglio perchĂ© porta sempre gli occhiali? Quali sono le canzoni scritte da lui? Forse Cristiano Malgioglio preferisce Amici di Maria De Filippi piuttosto che Domenica In? Se così fosse, sarebbe un vero e proprio scacco matto nei confronti di Mara Venier che non ha mai nascosto la sua simpatia per il paroliere. Di cosa stiamo parlando? Ecco le indiscrezioni su quanto sta accadendo nel mondo della televisione! View this post on Instagram A post shared by Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) Tra le voci di corridoio si dice che.

