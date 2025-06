Magari bastasse cacciare Spalletti | la verità è che non siamo più un popolo di pallonari

In un momento di delusione sportiva, sembra più facile puntare il dito e chiedere cambiamenti radicali come l'allontanamento di Spalletti. Ma la realtà è ben diversa: non siamo più un popolo di appassionati di calcio, e le sconfitte ci ricordano che c’è ancora molto da imparare. Con cinque mesi a disposizione, possiamo trasformare questa delusione in una preziosa occasione di crescita. È inutile fare ...

«I norvegesi ci hanno dato una lezione, è sembrato di ripiombare improvvisamente nel clima degli Europei dello scorso anno. Nulla è perduto, in ogni caso abbiamo cinque mesi per dimostrare ancora una volta di aver imparato qualcosa da questa lezione». L'ottimismo del ministro per lo Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, all'indomani del pesante ko per 3-0 contro la Norvegia, cozza contro il pessimismo della ragione (e dei risultati). Inutile fare gli struzzi: la Nazionale azzurra rischia di mancare anche la qualificazione ai Mondiali 2026. Sarebbe la terza volta consecutiva, uno scenario apocalittico per un Paese che del "calcio all'italiana" ha fatto il suo marchio di fabbrica e che vanta quattro titolo mondiali.

In questa notizia si parla di: Magari Bastasse Cacciare Spalletti

