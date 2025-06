Maestra accusata di maltrattamenti | Piccoli della materna terrorizzati

Una scuola materna di Desio sotto shock: una maestra di 62 anni è accusata di maltrattamenti ai danni di piccoli alunni, con frasi inquietanti come "Ti mando all’ospedale dei bambini malati di mente". La vicenda, emersa durante il processo al Tribunale di Monza, solleva gravi interrogativi sulla tutela dei nostri bimbi e sull’importanza di un ambiente scolastico sicuro e rispettoso. Un caso che scuote l’intera comunità e richiede risposte chiare e decise.

"Ti mando all’ ospedale dei bambini malati di mente ". Questa una delle frasi, detta a un alunno di tre anni da A.G., una maestra ora 62enne della scuola materna Sacro Cuore di Desio chiamata a rispondere di maltrattamenti davanti al Tribunale di Monza. A riferirlo in aula la pedagogista e coordinatrice dell’istituto per l’infanzia ieri all’apertura del processo in cui si sono costituiti parti civili la Fondazione Opera Pia Sacro Cuore di Gesù presieduta da monsignor Mauro Barlassina, legale rappresentante della scuola, e una mezza dozzina di genitori a favore dei propri figlioletti. Nel 2022 A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maestra accusata di maltrattamenti: "Piccoli della materna terrorizzati"

