Madre e figlio senza vita Ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Savigliano: madre e figlio trovati senza vita in un alloggio di via Trento. Le prime indagini suggeriscono una stretta connessione tra i decessi, con l’ipotesi di omicidio e suicidio. La donna di 72 anni sarebbe deceduta prima, senza segni di violenza, mentre il figlio, di 40 anni, potrebbe aver causato la propria morte tramite inalazione di gas. Un dramma che scuote la comunità e lascia spazio a numerosi interrogativi.

Due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano, in provincia di Cuneo. Si tratta di una donna, 72 anni, e del figlio di 40 anni. I primi riscontri sulla morte di madre e figlio a Savigliano (Cuneo), sembrano confermare che l’uomo sia morto a causa del gas, con ogni probabilità per suicidio. La mamma, che non presenta segni di violenza o ferite sul corpo, sembrerebbe invece essere morta prima, ma solo l’ autopsia, già disposta dalla Procura, potrà chiarire data e causa della morte. Nessuna ipotesi al momento pare esclusa, compresi l’ omicidio e la morte per cause naturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Madre e figlio senza vita. Ipotesi omicidio-suicidio

In questa notizia si parla di: Figlio Madre Vita Suicidio

