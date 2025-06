Madonna della Pace ottava rinviata al 14 giugno | Teleclubitalia in diretta con 12 ore con Maria

A Giugliano, la devozione per la Madonna della Pace si rinnova con un anticipo importante: l'Ottava, tradizionale momento di preghiera e celebrazione, è stata rinviata al 14 giugno a causa delle votazioni referendarie. Teleclubitalia seguirà in diretta questa grande festa, offrendo 12 ore di copertura con Maria, per vivere insieme un evento che unisce fede e comunità. Scopriamo come questa novità arricchirà il calendario delle celebrazioni e coinvolgerà i fedeli.

A causa della concomitanza con le votazioni referendarie, è stato rimodulato il calendario delle solenni celebrazioni della Madonna della Pace a Giugliano. L’Ottava, tradizionalmente uno dei momenti più attesi della festa, non si terrà oggi come previsto, ma è stata spostata a sabato 14 giugno. Madonna della Pace, ottava rinviata al 14 giugno: Teleclubitalia in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Madonna della Pace, ottava rinviata al 14 giugno: Teleclubitalia in diretta con “12 ore con Maria”

In questa notizia si parla di: Madonna Pace Ottava Giugno

Festeggiamenti Madonna della pace, volo e processione dell'ottava