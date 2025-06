Maceratese | trattative per rinnovi e rinforzi in vista della Serie D

La Maceratese si prepara con entusiasmo alla prossima sfida in Serie D, concentrandosi su rinnovi e rinforzi strategici. Stefano Serangeli, direttore generale dei biancorossi, aggiorna sui progressi delle trattative, evidenziando l’accordo imminente con Mastrippolito e Vanzan. I biancorossi vogliono mantenere l’entusiasmo della passata stagione e rafforzare la squadra per affrontare con successo il nuovo campionato. La sfida è appena iniziata, e le trattative sono un passo fondamentale verso il sogno promozione.

"Siamo a buon punto con il difensore Mastrippolito e con Vanzan". Stefano Serangeli, direttore generale dei biancorossi, fa il punto dopo i primi incontri con i giocatori della Maceratese che nella passata stagione hanno vinto il campionato di Eccellenza dando un prezioso contributo al salto in D. "In questo momento – aggiunge – stiamo portando avanti le trattative per i rinnovi cominciando dal pacchetto arretrato e dal capitano Cognigni". Sull’esperto attaccante c’è l’interesse di parecchie realtà . "Vero, ci siamo incontrati e abbiamo parlato in modo sincero. Adesso ci siamo presi qualche giorno, da ambo le parti c’è la volontà di chiudere, ma sul giocatore hanno messo gli occhi altre società ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net