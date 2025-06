maceratese tra le prime qualificate agli ottavi nei tornei giovanili velox e cleti

La Maceratese si distingue come protagonista tra le squadre più promettenti dei tornei giovanili Velox e Cleti, portando alta la bandiera della provincia. Con sei team già qualificati agli ottavi, tra Allievi 2008 e Giovanissimi 2010, il talento e la passione crescono davanti ai nostri occhi. Il weekend promette ulteriori sorprese, mentre la 47ª edizione del Velox Allievi si avvicina a nuovi traguardi emozionanti…

Ci sono anche i padroni di casa della Maceratese tra le primissime squadre qualificate agli ottavi di finale dei tornei di calcio giovanile Velox e Cleti. Per la precisione, finora, sono avanzati 6 team tra i 2008 Allievi e altre due compagini tra i 2010 Giovanissimi, una sola della nostra provincia. Nel fine settimana il quadro verrà completato. Nella 47ª edizione del Velox Allievi le più brave o quantomeno le più rapide a centrare il pass per gli incontri da dentro o fuori, sono state Biagio Nazzaro, Invictus, Maceratese, Senigallia Calcio, Palombina Vecchia e Forsempronese. Scendendo di categoria e passando alla 36ª edizione del Velox per Giovanissimi, sono già agli ottavi l’Afc Fermo e di nuovo l’Invictus, gran doppietta dunque per la società dei comuni di Rapagnano e Grottazzolina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net