Macerata occhio agli asfalti horror gincana tra le maxi buche | la top delle strade trappola

Macerata, città di arte e cultura, si trova ora alle prese con un vero incubo: asfalti horror e gincane tra maxi buche, vere trappole per automobilisti, ciclisti e pedoni. Le strade, ormai diventate un campo minato, mettono a dura prova la pazienza di tutti. È arrivato il momento di agire: le autorità devono intervenire per ripristinare sicurezza e decoro urbano, perché nessuno merita di essere vittima di un percorso a ostacoli.

MACERATA - Le strade massacrate dalle buche spaventerebbero pure i marziani abituati ai crateri scavati dagli asteroidi. Grane spaziali per chi le percorre in auto, in scooter o in bicicletta.

Via Bellandra e Via Campanella SP.92: strade disastrate dalla buche