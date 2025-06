Macerata furgone investe ragazzi sulle strisce pedonali | morta una 15enne gravissimo l’amico

Una tragedia scuote Tolentino, nelle Marche: un furgone ha investito due giovani sulle strisce pedonali, portando via la vita di Gessica Vulpe, 15 anni, e lasciando il suo amico in condizioni gravissime. Un dramma che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei più giovani. La comunità si stringe in un pianto condiviso, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa terribile fatalità.

Tragedia a Tolentino, in provincia di Macerata, nelle Marche. Gessica Vulpe, 15 anni, residente in città, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Concordia, nei pressi della Multisala Giometti. Con lei c’era un ragazzo di 16 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona, dove è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori, l’impatto è stato violentissimo: la giovane è stata sbalzata a circa dieci metri di distanza. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Open.online

