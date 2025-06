Macchia mediterranea colpita da un incendio | Vigili del Fuoco al lavoro

Un incendio devastante sta mettendo a rischio il cuore della natura a Prignano Cilento. In questa battaglia contro le fiamme, i Vigili del Fuoco si stanno impegnando con determinazione per salvare circa 10 ettari di preziosa macchia mediterranea e uliveti secolari. Un intervento complesso, che vede l'ausilio di elicotteri e mezzi specializzati, per contenere la furia delle fiamme e proteggere il nostro patrimonio ambientale.

Un vasto incendio sta divampando da questo pomeriggio a Prignano Cilento. Circa 10 ettari di macchia mediterranea e uliveti sono interessati dalle fiamme. Sul posto stanno operando da diverse ore i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli supportati da un'autobotte. È stato necessario richiedere l'intervento delle elicottero da parte del DOS VVF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).

