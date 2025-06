Macabra scoperta nell' appartamento trovato morto in avanzato stato di decomposizione

Una triste scoperta scuote Ponte Verucchio: un uomo di 83 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento, in stato di avanzato decomposizione. La morte, attribuita a un malore naturale, ha lasciato la comunità sbigottita di fronte a questa perdita improvvisa. Mentre le indagini si concludono, il silenzio avvolge questa vicenda che ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, anche nelle sue ultime ore...

Un uomo, 83enne, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Ponte Verucchio, nella giornata di venerdì (6 giugno). La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, a seguito di un malore, e il pubblico ministero non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia anche a fronte di quanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Macabra scoperta nell'appartamento, trovato morto in avanzato stato di decomposizione

