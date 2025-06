M O Schlein | governo Italia agisca basta parole Fermare massacro

In un momento di crisi globale, l’Italia si solleva con determinazione per chiedere pace e giustizia. È ora che il governo agisca concretamente, oltre le parole, per fermare il massacro e tutelare i diritti di due popoli che desiderano vivere in sicurezza e convivenza pacifica. La manifestazione di Roma dimostra che la voce dei cittadini è forte: basta parole, l’ora delle azioni decisive è adesso.

Roma, 7 giu. (askanews) – “Questa è un’Italia che non tace ma che vuole manifestare per la pace, per i diritti di due popoli e due Stati a vedersi riconosciuti e vivere, convivere pacificamente in sicurezza. Quindi è il successo di una manifestazione che da subito è stata convocata da tre forze politiche su una piattaforma molto chiara e molto sentita nella società italiana. La richiesta forte di un cessate il fuoco, di liberare tutti gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas, la richiesta di un riconoscimento dello Stato di Palestina”. Lo ha sottolineato la segretaria dem Elly Schlein a margine della manifestazione di Pd, M5S e Avs a Roma per Gaza e il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

