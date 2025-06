M O Fratoianni | in piazza chi non vuole essere complice genocidio Gaza

Oggi, a Roma, i cittadini si sono uniti in una protesta massiccia contro ogni forma di complicità nel genocidio di Gaza. Nicola Fratoianni ha sottolineato come questa manifestazione rappresenti un potente segnale di solidarietà e resistenza, travolgendo le false accuse e riaffermando il diritto alla giustizia. È in momenti come questi che la forza dell’unione diventa una leva fondamentale per cambiare le sorti di un conflitto così crudele.

Roma, 7 giu. (askanews) – “È una manifestazione oceanica che travolge tutte le accuse strumentali, quelle più infami, come la presunta ambiguità sull’antisemitismo che abbiamo sentito in questi giorni. Travolge l’infamia di queste accuse in un’enorme emozione e l’emozione è una grande leva della politica”. Lo ha sottolineato il leader di Avs Nicola Fratoianni, a margine della manifestazione per Gaza a Roma. “Oggi in questa piazza – ha proseguito – c’è l’emozione potente dell’indignazione di chi non si rassegna di chi non è disposto a essere complice di fronte al genocidio allo sterminio, alla pulizia etnica, alle catacombe dell’umanità e del diritto internazionale e della democrazia, anche e soprattutto della nostra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

