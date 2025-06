M O Conte | piazza dell’umanità contro sterminio sistematico a Gaza

In un momento cruciale di crisi, Giuseppe Conte guida con determinazione la piazza dell’umanità contro il drammatico sterminio sistematico a Gaza, denunciando l’indifferenza dei governi e chiedendo azioni concrete. La manifestazione, simbolo di solidarietà e giustizia, si fa portavoce di un appello universale a fermare le violenze e riaffermare i diritti umani. La mobilitazione continua, perché il silenzio non può più essere tollerato.

Roma, 7 giu. (askanews) – “Questa è la piazza dell’umanità contro lo sterminio sistematico che va avanti da venti mesi con tanti governi a partire da quello italiano che fanno finta di non vedere o balbettano”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s, alla partenza del corteo della manifestazione per Gaza a Roma. “Ci sono misure concrete e sono tutte nella nostra mozione unitaria da cui parte questa iniziativa – ha aggiunto – E la presenza di tanti cittadini oggi è il segno che l’opinione pubblica, i cittadini italiani non ci stanno più: stop a questo sterminio”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

