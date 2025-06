M O Conte | non antisemitismo ma umanità Italia dica stop a genocidio

In un momento cruciale per l'umanità, Giuseppe Conte alza la voce contro l'indifferenza e la complicità dei governi di fronte alle tragedie di Gaza. La sua chiamata è chiara: l’Italia deve riscoprire i valori di umanità e solidarietà, superando le barriere politiche. È tempo di unire le forze per fermare il genocidio e riconquistare la libertà di Gaza. La speranza italiana può fare la differenza, ma solo se ci impegniamo tutti insieme.

Roma, 7 giu. (askanews) – “Questo governo è una vergogna nazionale con la sua complicità: non si chiama antisemitismo si chiama umanità, che va oltre la politica, ci batteremo insieme perchè l’Italia rialzi la testa e insieme all’Ue dica stop al genocidio, Palestina libera”. Così Giuseppe Conte, leader M5s, conclude il suo intervento dal palco della manifestazione per Gaza a piazza San Giovanni respingendo le accuse di antisemitismo per aver difeso i palestinesi. “L’attacco terroristico del 7 ottobre è stato orribile, manifestammo subito solidarietà alla comunità ebraica per gli ostaggi trattenuti da Hamas, ma feci un chiarimento: attenzione, il diritto alla reazione c’è, però nessuno può riconoscere al governo israeliano il diritto di calpestare il diritto internazionale umanitario, nessuna licenza di uccidere e da allora ci accusano di antisemitismo accusa che noi respingiamo con forza”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Conte Antisemitismo Umanità Italia

Antisemitismo La mia famiglia è un mix! Ascolta la verità!