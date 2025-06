M O Conte | in piazza italiani che non accettano balbettii Meloni

In un momento cruciale di tensione internazionale, Giuseppe Conte si unisce alla voce degli italiani che non accettano compromessi sulla dignità umanitaria. Dalla piazza milanese, il leader M5S denuncia con fermezza il sostegno politico e militare a politiche che minacciano i diritti fondamentali, invitando tutti a riflettere sull'importanza di difendere la pace e la giustizia. La voce di chi non si arrende al silenzio: perché il coraggio di agire è il primo passo verso un futuro migliore.

Milano, 7 giu. (askanews) – “Noi non siamo complici. Siamo e saremo sempre dalla parte giusta. Stop genocidio a Gaza!”. Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte, che parlando a margine della manifestazione per Gaza spiega: “È la piazza degli italiani che non accettano sia calpestato il diritto umanitario, e che la convenienza politica non possa spingersi come sta facendo il governo a fornire copertura politica e militare alla condotta criminale del governo Netanyahu. Una piazza che condanna l’ipocrisia di un governo che balbetta, ora che il clima internazionale sta cambiando. Ora che sono 16mila i bambini trucidati, diventano inaccettabili? È il balbettio di un goveno complice, e i cittadini dicono non siamo complici, stop al genocidio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Conte Piazza Italiani Accettano

Conte: “Stiamo giocando per un obiettivo che per una piazza come Napoli è storico” - Conte e il Napoli si preparano a una sfida storica contro il Parma, un momento speciale per tutto l'ambiente azzurro.

Ecco la prima di oggi di @libero_official PD E COMPAGNI A GAZA LE VACANZE INTELLIGENTI Mio commento sulla conferenza pro remigrazione a Gallarate. I compagni non accettano la libertà di pensiero. Siamo arrivati al punto di doverci felicitare per il sol Partecipa alla discussione

M.O., Conte: in piazza italiani che non accettano balbettii Meloni - Milano, 7 giu. (askanews) - 'Noi non siamo complici. Siamo e saremo sempre dalla parte giusta. Stop genocidio a Gaza!'. Lo scrive sui social ... Si legge su notizie.tiscali.it

A Roma il corteo per Gaza. Schlein: 'In piazza l'Italia che non tace' - per le strade del centro di Roma. Dietro uno striscione con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Gi ... Secondo ansa.it

Corteo per Gaza, Conte: è la piazza dell'umanità contro lo sterminio - Roma, 7 giu. (askanews) - "Questa è la piazza dell'umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non ve ... Lo riporta libero.it

Il premier incaricato Conte: Sarò avvocato dell'Italia