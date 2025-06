M O al via il corteo Pd-M5s-Avs per Gaza a Roma

Alle ore 14, a Roma, è iniziato il corteo unito di Pd, M5s e Avs per chiedere giustizia e fermare il massacro a Gaza. Con lo striscione "Stop al massacro. Basta complicità", leader e cittadini si sono riuniti in una mobilitazione senza precedenti, simbolo di una solidarietà condivisa. Una manifestazione che promette di fare sentire forte la voce di chi chiede pace e responsabilità. La piazza si prepara a essere teatro di un messaggio potente e coinvolgente.

Roma, 7 giu. (askanews) – E’ partito poco dopo le 14 il corteo della manifestazione indetta da Pd, M5s e Avs per Gaza, a Roma. Dietro allo striscione di apertura “Stop al massacro. Basta complicità” ci sono i leader dei tre partiti: la segretaria dem Elly Schlein, il presidente Cinque Stelle Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza verdi e sinistra. In piazza, le bandiere dei tre partiti che hanno portato a Roma da tutta Italia i loro militanti. Tante le bandiere della Palestina con la scritta “Free Palestine”. Il corteo si sta muovendo da piazza Vittorio, percorrerà via Emanuele Filiberto per raggiungere piazza San Giovanni, allestita con un palco per gli interventi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

