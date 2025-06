lvers di louis vuitton festeggia il suo compleanno in stile heavy metal

Livers di Louis Vuitton, il primo profumo firmato Pharrell Williams in collaborazione con Jacques Cavallier-Belletrud, celebra il suo primo anniversario con un tocco di heavy metal. Questa fragranza, ispirata alla luce e al sole, incanta per l’equilibrio tra note fruttate e legnose, regalando un’esperienza sensoriale unica. Un festeggiamento che unisce stile innovativo e audacia, dimostrando che anche la musica più potente può incontrare la raffinatezza del profumo.

LVERS, il primo profumo di Pharrell Williams per Louis Vuitton, compie un anno a giugno e sta festeggiando alla grande. Il prodotto, risultato della collaborazione tra Williams e il maestro profumiere di LV, Jacques Cavallier-Belletrud, si ispira alla luce e al sole (con un mix di galbano, legno di cedro, sandalo e zenzero). Colpisce in modo particolare la capacitĂ di avere individuato il punto di equilibrio perfetto tra note fruttate e legnose, in grado di regalarti la sensazione di essere in un jazz bar di lusso. Per festeggiare il grande giorno, è stato realizzato un numero limitato di flaconi in rame.