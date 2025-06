L' uomo investito sulle strisce pedonali non ce l' ha fatta è morto in ospedale Inquieta il precedente del 2020

Un tragico episodio scuote Ravenna: un uomo di 79 anni, investito sulle strisce pedonali, non ce l'ha fatta. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte in ospedale, le sue gravi ferite si sono rivelate letali. Un dolore che riporta alla memoria il precedente del 2020, alimentando inquietudine e richiesta di maggiore attenzione sulla sicurezza stradale. È un monito che non dobbiamo ignorare.

Non ce l'ha fatta il 79enne investito lo scorso giovedì a Ravenna, è morto in ospedale oggi, sabato 7 giugno, dopo due giorni di agonia. Troppo gravi le lesioni patite in conseguenza dell'impatto. Le sue condizioni erano apparse subito disperate dopo essere stato falciato giovedì alle 10.30 in.

L'uomo, titolare di una storica attività di vendita di frattaglie, è morto all'ospedale Civico, nel reparto di Neuro Rianimazione, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente.

