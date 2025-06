lunedì in stazione centrale dopo aver donato il sangue cappuccio e brioche sono gratis

A Milano, lunedì 7 giugno, un gesto di solidarietà si trasforma in un dolce risveglio: donare il sangue presso la Stazione Centrale dà diritto a cappuccino e brioche gratis. Un'occasione speciale per contribuire alla vita e cominciare la giornata con gusto, celebrando la settimana della Giornata mondiale del donatore di sangue. Un'iniziativa che unisce generosità e piacere, perché fare del bene fa sempre sorridere.

Milano, 7 giugno 2025 – Si dona il sangue e si fa colazione gratis. L’abbinata sarà possibile a Milano, in Stazione Centrale, lunedì dalle 8 alle 12 in occasione della settimana della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra il 14 giugno. Una mattinata dedicata alla donazione del sangue organizzata in collaborazione con Avis Milano e Centrale District. Mercato Centrale, la nuova area commerciale e gastronomica che collocata sull’ala di piazza IV Novembre della Centrale "nasce per essere un luogo di incontro, cultura e condivisione, ma anche di responsabilità sociale”. E così, con l'iniziativa soprannominata “Il dono buono” “vogliamo ribadire quanto sia importante prendersi cura degli altri, anche attraverso piccoli gesti che possono salvare vite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it