Lumen & Hertz a San Giorgio di Nogaro spettacolo di musica e luce

lumen amp hertz a san giorgio di nogaro: un evento straordinario dove musica e luce si uniscono per creare un’atmosfera magica. Grazie ai giochi di luci coinvolgenti e al dolce suono del violoncello, i visitatori saranno trasportati in un mondo di colori, emozioni e poesia. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza sensoriale unica, dove parlare…

Grazie ai giochi di luci e al suono del violoncello ci si immergerà in un mondo di colore e musica, di emozione e poesia. Sarà così a San Giorgio di Nogaro, con Lumen & Hertz, la poesia della luce e della muisca, con progetti e regie teatrali. Diventerà uno spettacolo formidabile, dove parlare.

