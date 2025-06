L’Umbria riparte dall’Ast La Regione annuncia l’accordo di programma

L’Umbria si prepara a una svolta storica, ripartendo da Terni grazie all'accordo di programma con Ast. Un passo fondamentale che promette di rilanciare l’economia regionale, rafforzare il sistema produttivo e ridare fiducia al territorio. La Presidente Stefania Proietti sottolinea come questa intesa rappresenti un traguardo atteso da anni, un nuovo capitolo di speranza e rinascita per tutta la regione. Si sentiva parlare da 3 anni dell’accordo, da quando...

"L'Umbria riparte da Terni perché l' accordo di programma con Ast era la priorità assoluta visto l' impatto economico che questo avrà sulla città e sull' l'Umbria. Perché fa girare la lancetta del Pil ridando fiducia al sistema produttivo regionale ". Così la presidente della Regione, Stefania Proietti, in vista del tavolo ministeriale dell'11 che sarà decisivo per la firma dell'accordo. "Si sentiva parlare da 3 anni dell'accordo, da quando Arvedi ha deciso di investire all'Ast– aggiunge Proietti – Alla Regione il Governo ha chiesto di fare la sua parte e noi l'abbiamo fatta lavorando per questa ripartenza, grazie al lavoro sinergico dei due assessorati di riferimento, ambiente-energia e sviluppo, e in una maniera che sarà il paradigma pure per le attività future della Regione.

