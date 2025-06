L’ultima campanella nelle scuole milanesi | fumogeni gavettoni e tuffi e si canta già Venditti

tradizionali e spesso rischiose”. L’ultimo campanello suona tra risate e allegria, mentre Milano si prepara a salutare un altro anno scolastico con tradizioni che vanno oltre i confini delle aule. È il momento di vivere la fine delle lezioni con entusiasmo, ma sempre nel rispetto della sicurezza e del buon senso, perché il divertimento deve essere senza limiti…

Milano, 7 giugno 2025 – Fumogeni e spumante, coriandoli e schiuma, lancio di uova e farina, ma anche “tuffi“ nelle fontane, non autorizzati ovviamente, ma entrati nei rituali dell’ultimo giorno di scuola e pure nelle ultime circolari dei presidi, che si preparano ad archiviare un altro anno scolastico chiedendo agli studenti di non esagerare con gli eccessi di gioia “per non compromettere l’intero anno scolastico partecipando ad azioni poco civili”. Scuole-seggio . Ieri è suonata l’ultima campanella per la maggior parte delle scuole milanesi. Restano le poche che hanno conservato il “sabato tra i banchi” - tra cui una decina di licei, dal Carducci al Manzoni - e le scuole che non si trasformeranno in queste ore in sedi di seggio per il Referendum dell’8 e del 9 giugno: per loro l’ultima lezione scatterà stamattina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it