L’ultima abitante di Villa Omodei | Il grande orto e il profumo di pane Da bimba il giardino era il mio regno

Nella quiete di Villa Omodei, tra orti rigogliosi e il dolce aroma di pane appena sfornato, si cela una storia di eredità e memorie che attraversa generazioni. Carolina Carones Zucchi ne fu l'ultima abitante, lasciando un'eredità fatta di terre e ricordi preziosi. La sua storia si intreccia con quella dei Carones, nobili custodi di un patrimonio che ancora oggi evoca il fascino di un passato ricco di tradizioni. Adele "Dede" Maria...

Il 25 gennaio 1842 Carolina Carones Zucchi muore senza figli, lasciando i terreni rimasti e palazzo Omodei al suo primo nipote, l'ingegner Giovanni Domenico Carones. Lui vende gli appezzamenti per pagare le tasse di successione e ne regala altri al Comune di Cusano per l'allargamento di alcune strade, tra cui corso Matteotti. Inizia così la storia dei Carones proprietari dell'edificio nobiliare del 1600 simbolo della città. Adele "Dede" Maria Carones è stata l'ultima inquilina di quell'inedito palazzo, abitato da una variegata umanità e già all'epoca in rovina. Bambina tra sfollati, soffitti cassettonati e affreschi, coperti dai teli da nonno Carlo per salvarli.