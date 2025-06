Luisago arrestato spacciatore 24enne | sequestrato il cellulare usato per i contatti con i clienti

Nel cuore di Luisago, un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fino Mornasco nell’ambito di un’operazione antidroga. Il suo cellulare, fondamentale strumento di contatto con i clienti, è stato sequestrato per le indagini. Un'azione decisa che evidenzia come le forze dell’ordine siano sempre più efficaci nel contrastare il crimine. La vicenda mette in luce l'importanza di vigilare e agire tempestivamente contro ogni forma di illegalità.

È stato arrestato nella mattinata del 2 giugno 2025 un 24enne straniero, pluripregiudicato, nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della stazione di Fino Mornasco. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a seguito di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Luisago, arrestato spacciatore 24enne: sequestrato il cellulare usato per i contatti con i clienti

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Arrestato 24enne Luisago Spacciatore

Forza la porta di servizio dell'ufficio postale, 24enne arrestato - Un 24enne è stato arrestato a Vezzano Ligure dopo aver forzato la porta di servizio dell'ufficio postale nel tentativo di compiere un furto.

Spacciatore arrestato mentre vende eroina davanti alla biblioteca - Mohamed Hammami, 24enne tunisino irregolare ... bloccando entrambi e sequestrando una dose di eroina. Lo spacciatore è stato arrestato e ieri mattina è comparso in tribunale per la direttissima ... Segnala lanazione.it

Firenze, spacciatore nasconde la droga in un tronco d’albero: arrestato - Poi, sono entrati in azione quando hanno visto lo spacciatore consegnare una dose da 0,6 grammi a un consumatore. Il 24enne è stato perquisito e in tasca aveva 1,2 grammi di hashish e denaro ... Come scrive lanazione.it

Spacciatore a 24 anni, scoperto e arrestato - I carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di un 24enne di ... Segnala ilmattino.it

Etg - Market della droga nei boschi di Fino Mornasco, arrestato un 24enne