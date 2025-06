Luis Henrique si racconta | Da bambino mi ispiravo a Ronaldo il Fenomeno sono anche un ballerino! Ecco 3 mie caratteristiche

Luis Henrique si apre ai canali ufficiali dell'Inter, svelando le sue origini e passioni che lo hanno plasmato. Cresciuto a Solanea e ispirato da Ronaldo il Fenomeno, ha coltivato il sogno di diventare calciatore e anche ballerino. Con entusiasmo, condivide le sue caratteristiche uniche e la determinazione che lo guidano verso nuovi traguardi nerazzurri. Scopriamo insieme l’uomo dietro il talento: il suo percorso inizia ora.

Il nuovo acquisto dell’Inter, Luis Henrique, si racconta così ai canali ufficiali del club nerazzurro: ecco alcune curiositĂ su di lui. Intervenuto sui canali ufficiali del club nerazzurro, Luis Henrique, secondo acquisto del calciomercato Inter di questa estate, si è raccontato così. CHI MI HA TRASMESSO LA PASSIONE PER IL CALCIO? – « Mio padre, senza dubbio. Ha una scuola calcio, sono cresciuto lì ». L’INFANZIA A SOLANEA – « Avevo tre anni. Giocavo con gli altri bambini del quartiere ». L’IDOLO DA BAMBINO – « Mi ispiravo a Ronaldo, il Fenomeno ». COME MI DESCRIVEREI? – « Come un giocatore rapido, intelligente e tecnico ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique si racconta: «Da bambino mi ispiravo a Ronaldo il Fenomeno, sono anche un ballerino! Ecco 3 mie caratteristiche»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Luis Henrique Racconta Ecco

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

UFFICIALE - Inter, dopo Sucic ecco Luis Henrique: arriva dal Marsiglia - Dopo l'annuncio di Petar Sucic, l'Inter ha ufficializzato anche l'acquisto di Luis Henrique. L'esterno brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dall'Olympique ... lalaziosiamonoi.it scrive

L'Inter chiude per Luis Henrique: ci sarà al Mondiale per Club? Ecco quando esordisce il brasiliano - Primo colpo di mercato per l'Inter. A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il PSG la formazione di Simone Inzaghi si è regalata un nuovo centrocampista di grande prospettiva. Si tratta ... Da tag24.it

Inter, ecco Luis Henrique: è arrivato a Milano - La fumata bianca è di qualche giorno fa, quando era stato trovato l'accordo con il Marsiglia, oggi è il giorno dell'arrivo a Milano: l'Inter abbraccia Luis Henrique, esterno destro prelevato dall'Olyp ... Riporta msn.com

Federico Buffa: la domanda a Luis Enrique in spagnolo