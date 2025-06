Luis Henrique rivela | Felice di essere all’Inter è un grande salto Ecco le mie caratteristiche

Luis Henrique si presenta con entusiasmo e voglia di crescere: il suo sorriso e le parole cariche di motivazione sono il segnale di un grande talento pronto a fare la differenza all’Inter. Con un passato ricco di promesse e una determinazione ferrea, il nuovo esterno nerazzurro si appresta a vivere questa avventura come uno dei momenti più importanti della sua carriera. La sua energia trasmette una promessa di successi e emozioni che coinvolgeranno tutti i tifosi.

Luis Henrique sprizza gioia, le parole del nuovo esterno dei nerazzurri. Luis Henrique ha parlato ai canali ufficiali dell’ Inter, le parole dell’esterno nerazzurro: LA GIOIA – « Sono molto felice e molto motivato di essere arrivato in un Club così grande. Penso che questo rappresenti un grandissimo salto di qualità per la mia carriera. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare a giocare, di conoscere tutti quanti e di vivere con loro, ogni giorno, questo grandissimo Club. Le mie qualità? Penso che la rapidità, la tecnica e il dribbling siano le mie principali qualità » FORZA MENTALE – « Penso che tutto sia cambiato grazie alla mia forza mentale, che è stata molto importante in una serie di situazioni, ad esempio quando sono rientrato in Brasile per poi tornare in Francia, riprendendo a giocare e a rendere felici i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique rivela: «Felice di essere all’Inter, è un grande salto. Ecco le mie caratteristiche»

