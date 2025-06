Luis Henrique | Onore essere all’Inter! Istituzione con tradizione

Oggi inizia un nuovo capitolo per Luis Henrique, che si unisce con orgoglio alla grande famiglia dell'Inter. Dopo l’ufficialità come nuovo acquisto, l’esterno ex Olympique Marsiglia ha condiviso sui social le sue emozioni, aprendo le porte a una stagione ricca di sfide e successi. È un onore entrare a far parte di questa storica istituzione calcistica, pronta a scrivere insieme pagine indimenticabili.

Luis Henrique è stato oggi ufficializzato come nuovo calciatore dell'Inter. L'esterno ormai ex Olympique Marsiglia ha dedicato un messaggio a questa giornata su Instagram. NUOVO CAPITOLO – L' Inter ha ufficializzato oggi il suo secondo acquisto della sessione di mercato estiva. Dopo Petar Sucic arriva Luis Henrique dall' Olympique Marsiglia. Proprio Luis Henrique ha raccontato le sue emozioni con un post su Instagram: «Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita, ed è impossibile non essere felici e motivati da questa opportunità. Voglio ringraziare profondamente l'Inter per essersi fidata del mio lavoro e aver aperto le porte di un club così grande, pieno di storia e passione, dove i grandi giocatori brasiliani hanno fatto la storia.

