Luis Henrique | Io rapido intelligente e tecnico! E sono ballerino

Luis Henrique è un talento rapido, intelligente e tecnico, ma anche un ballerino appassionato. La sua energia contagiosa e la dedizione al calcio sono evidenti fin dai primi passi, ereditate dal padre, fondatore di una scuola calcio. Con questa passione sincera e le sue qualità, Luis Henrique si prepara a conquistare i tifosi dell’Inter, portando con sé una ventata di entusiasmo e talento che non potrà che far felici i sostenitori nerazzurri.

Luis Henrique non ha dubbi sulle caratteristiche, che ovviamente non possono che far contenti i tifosi dell’Inter. Poi qualche altra curiosità. PASSIONE PER IL CALCIO – Luis Henrique, annunciato e poi presentato ai canali ufficiali del club, ha rivelato alcune sue curiosità. Queste le sue parole: « Chi mi ha trasmesso la passione per il calcio? Mio padre, senza dubbio. Ha una scuola calcio, sono cresciuto lì. Avevo tre anni. Giocavo con gli altri bambini del quartiere ». ISPIRAZIONE E CARATTERISTICHE – Lo stesso Luis ha fatto riferimento al Fenomeno Ronaldo, per poi esporre quelle che sono le sue doti tecniche: « Mi ispiravo a Ronaldo, il Fenomeno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique: «Io rapido, intelligente e tecnico! E sono ballerino»

