Luis Henrique | Inter ho queste 3 qualità! Voglio fare la storia qui

Luis Henrique all’Inter: tre qualità che fanno la differenza. Dopo l’annuncio ufficiale, il talento brasiliano si è presentato ai tifosi con entusiasmo e determinazione. Voglia di vincere, umiltà e un grande spirito di squadra: queste sono le caratteristiche che lo rendono un nuovo protagonista nerazzurro. La sua energia e ambizione promettono di portare un nuovo slancio alla squadra. Luis Henrique è pronto a scrivere la sua storia con l’Inter, e noi siamo pronti a seguirla.

Luis Henrique ha parlato dell’Inter dopo l’annuncio ufficiale. Il brasiliano si è presentato ai tifosi e al club. Vuole vincere. BENVENUTO ALL’INTER – Luis Henrique, dopo l’annuncio, ha parlato alla tv ufficiale del club: « Sono molto felice e molto motivato di essere arrivato in un Club così grande. Penso che questo rappresenti un grandissimo salto di qualità per la mia carriera. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare a giocare, di conoscere tutti quanti e di vivere con loro, ogni giorno, questo grandissimo Club ». CARATTERISTICHE – Luis Henrique si esprime sulle sue doti: « Penso che la rapidità, la tecnica e il dribbling siano le mie principali qualità ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique: «Inter, ho queste 3 qualità! Voglio fare la storia qui»

In questa notizia si parla di: Luis Henrique Inter Qualità

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Luis Henrique e Susic sono il simbolo di un’ #Inter che non si ferma mai. Coprono lacune, aggiungono qualità, portano freschezza. Tutto studiato, tutto voluto. Pianificazione, visione, coraggio. Oaktree riparte… nella stessa direzione vincente di sempre . #Calc Partecipa alla discussione