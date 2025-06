Luis Henrique | Inter fans sono felice e motivato di iniziare

Luis Henrique ha parlato brevemente dopo l’annuncio ufficiale dell’Inter. L’esterno brasiliano sarà un rinforzo per Cristian Chivu, insieme al centrocampista croato Petar Sucic. Il saluto a tutti i tifosi nerazzurri. MOTIVATO E FELICE – L’Inter ha ufficializzato l’arrivo del brasiliano Luis Henrique dal Marsiglia per 23 milioni di euro più bonus. Dopo l’annuncio sul sito ufficiale del club, lo stesso esterno brasiliano ha inviato tramite i social nerazzurri un saluto a tutti i tifosi interisti. Ecco le sue parole: « Ciao Inter Fans, sono molto felice di stare qui e sono molto motivato di iniziare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique: «Inter fans, sono felice e motivato di iniziare»

+++#INTER, Luis Henrique: "Felice di essere qui. È un sogno che si avvera. Se ho parlato col mister? Mi ha chiamato ieri. Non sapevo che Inzaghi avesse l'accento spagnolo" Partecipa alla discussione

