Luis Henrique si prepara a vivere una nuova avventura: l'Inter annuncia il suo arrivo, mentre l'Olympique Marsiglia, ex club dell'esterno brasiliano, gli augura buona fortuna con un comunicato ufficiale. La sua partenza segna un passo importante nel mercato estivo, e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire come il giovane talento brasiliano si inserirà nella nuova squadra.

Luis Henrique Inter, arriva anche il comunicato del Marsiglia: l’annuncio dell’ex squadra dell’esterno brasiliano. Nella giornata di oggi Luis Henrique è stato annunciato come il secondo colpo messo a segno dagli uomini del calciomercato Inter. Ufficialità che è arrivata anche da parte dell’ Olympique Marsiglia: il suo ex club augura buona fortuna all’esterno brasiliano attraverso questa nota ufficiale.????????????? Arrivé au club à l’été 2020, notre ailier brésilien aura su se créer une place de choix dans la cité phocéenne et le cœur des supporters de l’OM, à force de résilience et de travail. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, arriva anche il comunicato del Marsiglia: l’annuncio del suo ex club

