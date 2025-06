Luis Henrique è dell’Inter il saluto del Marsiglia | Auguriamo il meglio!

Luis Henrique, talento brasiliano della stagione, saluta il Marsiglia e si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’Inter. Dopo aver lasciato 108 partite e un ricco bagaglio di emozioni in Francia, il giovane calciatore approda in Italia con entusiasmo e determinazione. I francesi gli rivolgono un affettuoso messaggio di benvenuto e augurio di successo: il suo futuro è tutto da scoprire e noi non vediamo l’ora di seguirlo.

Luis Henrique è un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore brasiliano lascia così il Marsiglia dopo 108 partite con i francesi, dai quali è appena giunto un messaggio di saluti nei suoi confronti. IL MESSAGGIO – Luis Henrique passa dal Marsiglia all’Inter a titolo definitivo. I francesi, con i quali il brasiliano è esploso definitivamente nella stagione appena trascorsa, hanno voluto così ringraziare il classe 2001, aggiungendo un auspicio per il futuro: «Arrivato all’Olympique Marsiglia nell’estate del 2020 a soli 18 anni e che ha disputato 108 partite con la maglia del Marsiglia, realizzando un totale di 11 gol e 16 assist. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique è dell’Inter, il saluto del Marsiglia: «Auguriamo il meglio!»

