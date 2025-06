Luis Henrique arriva all’Inter VIDEO – LA PRIMA INTERVISTA

L’arrivo di Luis Henrique all’Inter segna un emozionante nuovo capitolo per i nerazzurri. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi al Marsiglia sotto la guida di De Zerbi, il talentuoso 25enne brasiliano si appresta a scrivere la sua storia in Italia. In questa prima intervista esclusiva, scopriamo le sue prime impressioni e le ambizioni per questa avventura. Un nuovo talento pronto a lasciare il segno nel campionato italiano.

Il 25enne calciatore brasiliano finora allenato da De Zerbi al Marsiglia era stato voluto da Simone Inzaghi ora volato in Arabia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Luis Henrique arriva all’Inter (VIDEO – LA PRIMA INTERVISTA)

In questa notizia si parla di: Luis Henrique Arriva Inter

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'obiettivo della Juve Luis Henrique è in vendita: l'annuncio arriva direttamente dal presidente del Marsiglia Longoria Confermato l'interesse dell'Inter per lui, ma "non è l'unico club". La corsa, insomma, è ancora apertissima #LuisHenrique #Juventus Partecipa alla discussione

Inter-Luis Henrique, la conferma arriva direttamente dal presidente del Marsiglia Longoria ha infatti annunciato l'obiettivo di cedere il giocatore entro il 30 giugno. Confermato l'interesse dell'Inter, ma non è l'unica squadra #LuisHenrique #Inter #calciomerc Partecipa alla discussione

Ufficiale, Luis Henrique all'Inter: l'annuncio dei nerazzurri - Il brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Marsiglia e sarà a disposizione per il Mondiale per Club negli Stati Uniti ... Si legge su msn.com

Inter, secondo acquisto in pochi giorni: arriva Luis Henrique, la nota ufficiale - L'Inter di Giuseppe Marotta, dopo la inquietante sconfitta nella finalissima di Champions League contro il PSG, sta cercando di preparare al meglio la prossima competizione che attende i nerazzurri: i ... Come scrive msn.com

UFFICIALE – Luis Henrique arriva all’Inter: il comunicato del club - L'Inter annuncia l'arrivo di Luis Henrique. Il brasiliano arriva a titolo definitivo in nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale. COMUNICATO - Leggi su Inter-News ... Segnala inter-news.it