Lui un' icona Lei la più grande | Fede e Vale due miti faccia a faccia

Due leggende, Valentino Rossi e Federica Pellegrini, si incontrano per la prima volta in un evento speciale: i 25 anni di Sportweek. Icone di talento e dedizione, si confrontano faccia a faccia in un dialogo che celebra il meglio del nuovo millennio. Fede e valore si mescolano tra le risposte a 25 domande, creando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e passione. Restate con noi: il loro incontro sta per cominciare!

Valentino Rossi e Federica Pellegrini sono i campioni tra i campioni del nuovo Millennio. Li abbiamo fatti incontrare (per la prima volta) in occasione dei 25 anni di Sportweek e hanno risposto a 25 domande.

