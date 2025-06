Lucia torna con Ammuccamu | un inno alla libertà all’estate e alla Sicilia

Lucia torna con "Ammuccamu", un inno vibrante alla libertà, all’estate e alla Sicilia. Con il suo stile unico, la cantautrice catanese cattura l’essenza del Mediterraneo, mescolando ritmi latini e sonorità mediterranee. Disponibile su tutte le piattaforme, questo brano promette di diventare la colonna sonora della stagione. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere dalla magia di Lucia, perché il suo nuovo singolo è pronto a conquistare...

A partire da venerdì 6 giugno, Lucia torna a incantare il pubblico con il suo nuovo singolo Ammuccamu, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale. Il nuovo brano della cantautrice catanese, pubblicato da Caronte Music Group via Altafonte Italia (Sony Music Entertainment), è una celebrazione dell’estate, della passione e della cultura siciliana. Tra ritmi latini e richiami mediterranei: la sonorità di Ammuccamu. A partire da venerdì 6 giugno, la cantautrice catanese Lucia torna a emozionare il pubblico con il suo nuovo singolo “Ammuccamu”, un brano disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com