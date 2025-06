Luci alla Contrada San Bernardino C’è il concerto Puccini & Friends

Preparati a vivere una serata indimenticabile alla Contrada San Bernardino! Domani alle 21, la suggestiva Chiesetta di San Bernardino si trasformerà nel palcoscenico per il concerto Puccini & Friends, interpretato dal talentuoso Gruppo d’archi Pat-a-Pan. Un viaggio emozionante tra le opere di Puccini e altri grandi compositori ti aspetta. L’ingresso è gratuito, ma prenota subito per assicurarti il posto in questa magica esperienza musicale.

La Contrada San Bernardino organizza domani alle 21 il concerto Puccini & Friends. La Chiesetta di San Bernardino si trasformerà nel palcoscenico del concerto, che sarà eseguito dal Gruppo d’archi Pat-a-Pan. Il pubblico sarà accompagnato in un emozionante viaggio musicale tra le opere di Giacomo Puccini e altri celebri compositori. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è gradita. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Maniero di Contrada in Via Somalia 13. Intanto è conto alla rovescia per la Notte Bianca delle Contrade al Castello di sabato 14 giugno, l’evento tradizionale di chiusura organizzato dal Collegio dei Capitani e dall’Oratorio delle Castellane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luci alla Contrada San Bernardino. C’è il concerto Puccini & Friends

