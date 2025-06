L' Outlet di Vicolungo promuove l' arte relazionale con il Salotto IoTiAmo Vicolungo

L’outlet di Vicolungo si arricchisce di un nuovo cuore pulsante: il Salotto IoTiAmo Vicolungo, uno spazio innovativo dedicato all’arte relazionale e alla connessione tra comunità. Nei prossimi mesi, la Vico Lounge diventerà un punto di incontro unico, dove arte e socialità si fondono per creare esperienze coinvolgenti e condivise. Un luogo in cui emozioni e creatività si incontrano, dando vita a una nuova forma di comunicazione...

Un nuovo spazio dedicato all'incontro tra arte e comunità prende vita a Vicolungo The Style Outlets: il Salotto IoTiAmo Vicolungo. Nei prossimi mesi, infatti, la Vico Lounge dell'outlet si trasformerà in un luogo inedito dedicato all'arte relazionale e ai nuovi linguaggi condivisi dove.

