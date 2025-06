Lotto di cozze ritirato dal mercato per rischio microbiologico | l’avviso del Ministero della Salute

Attenzione consumatori: un lotto di cozze a marchio L’Acquachiara, prodotto a Chioggia da Adriatica Srl, è stato ritirato dal mercato per rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso urgente riguardante la presenza del batterio Vibrio parahaemolyticus, potenzialmente dannoso per la salute. È fondamentale evitare di consumare questo prodotto e seguire le istruzioni ufficiali. Continua a leggere per conoscere i dettagli e le misure di sicurezza adottate.

Adriatica Srl ha richiamato un lotto di cozze a marchio L’Acquachiara per la presenza del batterio Vibrio parahaemolyticus, potenzialmente pericoloso. Il prodotto, lavorato a Chioggia, non va consumato. Avviso pubblicato nell'apposita sezione del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

