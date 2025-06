Lotta per la vita il piccolo Pietro | un neonato in coma un’intera comunità sotto shock

L’intera comunità è rimasta sconvolta dal dramma di Pietro, un neonato di appena nove mesi in coma profondo. Trasferito d’urgenza tra ospedali, il suo caso ha sollevato inquietanti interrogativi sulla sua condizione e sulle cure ricevute. La lotta per la vita di Pietro rappresenta un grido d’allarme che non può essere ignorato: la sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di garantire assistenza e attenzione ai più piccoli.

L’inchiesta sul neonato trasferito in urgenza al Santobono apre inquietanti interrogativi. Il grido di allarme è scattato giovedì 5 giugno, quando il piccolo Pietro, appena nove mesi, è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Sapri, poi elitrasportato al Santobono di Napoli, specializzato in cure pediatriche. Era in coma profondo, disidratato, con ipotonia muscolare evidente. Le condizioni sono apparse subito disperate. Al suo arrivo a Napoli, i medici si sono trovati davanti a un quadro clinico drammatico: un massiccio edema cerebrale, fratture craniche vicino alla regione auricolare posteriore, rottura del femore destro e soprattutto vecchie lesioni alle costole, compatibili con traumi pregressi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lotta per la vita il piccolo Pietro: un neonato in coma, un’intera comunità sotto shock

