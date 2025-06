Lotito va all’attacco | Ecco di che è la colpa del fallimento della Nazionale

Claudio Lotito non risparmia critiche e accusa apertamente, senza mezzi termini, le responsabilità dietro il fallimento della nazionale italiana. Durante il Festival della Serie A, il presidente della Lazio ha puntato il dito contro Gabriele Gravina, aprendo un conflitto che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano. Nel cuore di questa polemica si cela una questione più profonda e irrisolta, che mette in discussione il futuro del nostro movimento calcistico.

Parole durissime, lanciate in pubblico e senza filtri. Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore, ha sfruttato il palcoscenico del Festival della Serie A per colpire frontalmente il suo storico nemico: Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. Il disastroso 3-0 subito in Norvegia diventa così il casus belli per una resa dei conti che investe la guida tecnica ma soprattutto quella istituzionale del calcio italiano. Nel cuore di Parma, tra il Teatro Regio e la Fan Zone di piazza Garibaldi, Lotito si muove tra partite a biliardino, palloni e passerelle. All’inizio appare prudente: “Ho visto la partita con il telefonino, non compete a me esprimere giudizi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it