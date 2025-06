Lotito show a Parma | gioca a biliardino e… sbaglia un rigore – Video

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha catturato l’attenzione al Festival della Serie A di Parma con un mix di divertimento e imprevisti. Tra una partita a biliardino e qualche momento di leggerezza, il numero uno biancoceleste ha dimostrato il suo lato più umano, anche se non sono mancati i colpi di scena… continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa simpatica giornata.

(Adnkronos) – Claudio Lotito show al Festival della Serie A di Parma. Il presidente della Lazio ha presenziato oggi, sabato 7 giugno, all'evento organizzato dalla Lega del campionato italiano concedendosi anche qualche momento di svago e divertimento. Lotito si è infatti reso protagonista di un'accesa partita a biliardino, esordendo con un "mo' ti faccio vedere

