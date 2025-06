Lotito | "Mancare i Mondiali sarebbe un dramma Queste sconfitte fanno male all'intero sistema"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha sottolineato l'importanza dei Mondiali e il dolore che una loro eventuale mancata qualificazione comporterebbe, considerando queste sconfitte come un danno per l’intero sistema calcio. Durante il Festival della Serie A a Parma, ha espresso con passione le sue preoccupazioni, evidenziando come il fallimento possa compromettere la crescita e l’immagine del calcio italiano. Un monito che invita a riflettere sull’importanza di valorizzare il nostro sport nazionale.

Claudio Lotito ha parlato in occasione della tre giorni del Festival della Serie A, che si sta tenendo a Parma il 6,7 e 8 giugno. Il presidente. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

