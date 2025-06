Lotito | la Nazionale? Mancare un altro Mondiale dramma sportivo

Il fallimento della Nazionale italiana in occasione del recente Mondiale ha scosso gli appassionati e sollevato molte polemiche. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, commenta senza mezzi termini le difficoltĂ del nostro calcio, sottolineando come il risultato rifletta una qualitĂ di gioco inferiore rispetto ai fasti del passato. La storia, con il tempo, saprĂ giudicare questa crisi, ma intanto il dramma sportivo resta palpabile.

Roma, 7 giu. (askanews) – “Ho visto la partita di ieri con il telefonino, non compete a me esprimere giudizi. Gravina e Spalletti? Non conosco le dinamiche interne, il risultato testimonia una qualitĂ di gioco che non corrisponde ai fasti del passato”. Così il presidente della Lazio, Claudio al Teatro Regio, sede del Festival della Serie A. All’uscita il numero uno della Lazio parla della debacle Nazionale: “La storia esprimerĂ i giudizi, mancare un altro Mondiale sarebbe un dramma sportivo e per tutto l’indotto che ne consegue. Per la credibilitĂ del sistema, la qualitĂ : un tempo eravamo ambiti a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it