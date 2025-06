Lotito | Gravina? Quando la Lazio non funziona la è colpa del presidente

Clima teso tra Claudio Lotito e Gabriele Gravina, due protagonisti che da sempre si affrontano a suon di scontri e divergenze. Mentre la Nazionale attraversa un momento difficile, il presidente della Lazio non perde occasione per lanciare frecciate al collega. Durante il Festival della Serie A, con un sorriso che cela molte tensioni, Lotito afferma: « Sono cambiati vari ct, ma è rimasto il presidente ...» Un capitolo ardente nel calcio italiano.

Tra Claudio Lotito e Gabriele Gravina non c’è mai stato feeling. Scontri dialettici, battaglie su riforme, politica calcistica e tanto altro. E ora che la Nazionale va male (in realtà va male da anni, con l’eccezione degli Europei vinti nel 2021), Lotito prova a presentare il conto al rivale. Il patron della Lazio, durante il Festival della Serie A, incalzato sulla questione azzurra, dichiara: « Sono cambiati vari ct, ma è rimasto il presidente federale», la domanda dei giornalisti. E il numero uno biancoceleste, alle prese con una partita di biliardino, risponde: « Gravina? Quando la Lazio non funziona è colpa del presidente, fatevi una domanda e datevi una risposta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it