l ospedale delle bambole di roma l arte di riparare i ricordi

L'Ospedale delle Bambole di Roma, un autentico scrigno di memorie e tradizioni, sorge nel cuore pulsante del centro storico, a pochi passi da Piazza del Popolo. Dal 1953, “Restauri Artistici Squatriti” custodisce l'arte dimenticata della riparazione, rinvigorendo ricordi preziosi tra porcellane e oggetti di rara bellezza. Un luogo magico dove il tempo si ferma e l’arte di restaurare diventa un gesto d’amore verso il passato. Qui, il valore dei ricordi prende vita nuovamente.

Nel cuore del centro storico di Roma, nel tridente romano a pochi passi da Piazza del Popolo, si cela un laboratorio unico nel suo genere: dal 1953, " Restauri Artistici Squatriti " porta avanti da decenni l'arte dimenticata della riparazione, tra porcellane e delicati oggetti che custodiscono ricordi. Questo spazio rappresenta una rara oasi di artigianato d'epoca, dove il tempo sembra essersi fermato e dove il custodire e il riportare alla luce è la filosofia che segue ogni giornata di lavoro di Federico Squatriti: un posto che, per anni, ha tramandato anche la memoria d'infanzia di tantissime bambole d'epoca, che hanno popolato per anni la sua vetrina tanto da ricevere l'amichevole soprannome de "L'ospedale delle bambole".

