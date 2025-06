Loreto sfida Cagliari per la promozione in serie B Nazionale

Una sfida emozionante tra Loreto e Cagliari si prepara a scrivere un capitolo indimenticabile della promozione in Serie B Nazionale. Con il primo atto in casa, domenica alle 19 al PalaMegabox, i ragazzi di coach Ceccarelli sono pronti a dare il massimo per conquistare la vittoria e avvicinarsi alla serie decisiva. La battaglia è già iniziata: chi avrà il coraggio di sognare in grande?

Una finale da vivere intensamente per il Loreto. E soprattutto da gustare, visto che la prima sfida si gioca in casa, domenica alle 19 al PalaMegabox: i ragazzi di coach Ceccarelli ospitano il Cagliari per il primo round di una serie che si preannuncia intensa ed entusiasmante. Garadue è in programma giovedì 12 giugno in Sardegna alle 20, eventuale bella di nuovo a Pesaro domenica 15 giugno alle 19. In palio la promozione in serie B Nazionale. Pietro Ugolini traccia il punto: "La semifinale con Roma è stata una serie complicata – dice il giocatore -: loro sono una squadra giovane con tanta energia e senior di categoria superiore.

