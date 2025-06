Lorella Boccia debutta alla conduzione di Unomattina Weekly | dopo De Martino e Cattelan prosegue il ricambio generazionale in Rai

Dopo il successo di De Martino e Cattelan, Lorella Boccia entra con entusiasmo nel mondo di Raiuno, portando un tocco fresco e dinamico a “Unomattina Weekly”. Con il suo sorriso coinvolgente e una guida esperta come Fabio Gallo e Giulia Bonaudi, la nuova edizione promette di essere un mix perfetto di attualità, cultura e intrattenimento. Un’estate all’insegna della bellezza italiana e delle storie più interessanti: “Unomattina Weekly” si prepara a conquistare il pubblico, continuando così il ricambio generazionale in Rai.

Da domani torna su Raiuno “ Unomattina Weekly “, la versione del weekend dello storico contenitore del mattino. A condurre la nuova edizione ci sarà Lorella Boccia, al debutto nel programma, affiancata da Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. La trasmissione terrà compagnia al pubblico fino al 7 settembre proponendo un mix tra attualità, cultura, ospiti e musica con una finestra estiva anche sulle bellezze del nostro Paese. “Unomattina Weekly”, Lorella Boccia al debutto del programma. Ad attirare l’attenzione del pubblico è sicuramente la presenza fresca di Lorella Boccia. Raggiunto il successo ad Amici, la ballerina è riuscita pian piano a farsi strada nel mondo della televisione diventando il volto di programmi come Venus Club, Colorado e Made in Sud, fino ai programmi di divulgazione pop in onda sulle reti Rai. 🔗 Leggi su Superguidatv.it